İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Evi Yıkılan Filistinli Aileye Destek Yok

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde 5 kişilik bir Filistinli ailenin yaşadığı evi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya konuşan Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, İsrail ordusunun buldozerler eşliğinde Duma'ya baskın düzenlediğini söyledi.

Devabişe, İsrail ordusunun Mücahid Affan Devabişe isimli Filistinlinin evini yıktığını aktardı.

İsrail ordusunun yıktığı evde 5 kişilik bir ailenin yaşadığına dikkati çeken Devabişe, evin tek katlı ve 200 metrekare olduğuna işaret etti.

Devabişe, ev sahibine yıkım öncesinde herhangi bir bildirimin yapılmadığının altını çizerek, Filistinli ailenin yıkımdan önce çok az eşyayı kurtarabildiğini anlattı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.