İsrail Ordusundan Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Saldırı: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar da olduğu bildirildi. Anlaşma 10 Ekim'de devreye girdi, ancak önceki saldırılarda yüksek sayıda can kaybı yaşandı.

İsrail ordusunun ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, saldırıda yaralananların da olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun, Han Yunus'taki Beni Suheyla beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinlinin öldüğü bazılarının yaralandığı aktarıldı.

Haberde, dün 3 Filistinlinin İsrail ordusunun ateşinde hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

?Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
