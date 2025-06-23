İsrail Ordusundan Acil Sığınak Uyarısı: İran Füze Saldırısı Başladı

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İsrail ordusu, İran'dan gelen yeni füze saldırıları nedeniyle halka sığınaklara girmesi çağrısında bulundu. Çatışmaların ardında İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ve sivil can kayıpları bulunuyor.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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