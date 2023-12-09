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İsrail ordusundan açıklama: Gazze'deki çatışmalarda 5 asker daha hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan 4 ve Hamas'ın 7 Ekim'de sınırdaki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı. Toplamda ölen İsrailli asker ve subay sayısı 425'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan 4 ve Hamas'ın 7 Ekim'de sınırdaki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 6623. Tabur'dan Omri Ben Shachar (25) ve Liav Atiya (25), 603. Mühendislik Taburu'ndan Jonatan Dean Haim (25) ile Golani Tugayı 12. Tabur'dan Maor Cohen Eisenkot'un (19) dün Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim'de ağır yaralanan Golani Tugayı'nın 13. Taburu'ndan Haim Meir Eden (20) de dün hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un yeğeni Maor Meir Cohen'in cuma günü Gazze'deki çatışmada öldürüldüğü bilgisi yer almıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot da Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlamada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Ordunun açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısının 425'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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