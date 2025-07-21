İsrail Ordusunda Patlama: Bir Asker Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen patlamada Kıdemli Çavuş Amit Cohen'in öldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 894'e ulaştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bugün çıkan çatışma esnasında meydana gelen patlamada bir askerinin öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, askerin çatışma sırasında gerçekleşen patlamada öldüğü belirtildi.
Açıklamada, ölen askerin Golani Tugayı'na mensup Kıdemli Çavuş Amit Cohen olduğu kaydedilirken söz konusu askerin, Han Yunus'ta bir binaya baskın düzenleyen birliklerin mühimmatının patlaması sonucu öldüğü belirtildi.
Söz konusu patlamada, bir İsrail subayının da ağır yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 894'e yükseldi.???????