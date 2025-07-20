İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor: 19 asker hayatını kaybetti

İsrail'de geçen hafta intihar etmeye kalkışan bir askerin aldığı yara sonucu bugün vefat ettiği belirtildi.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, geçen hafta İsrail'in güneyindeki Paraşütçü Tugayı eğitim üssünde bir paraşütçü asker intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan asker hastanede tedavi altına alındı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Paraşütçü tugayından olan askerin neden ve nasıl intihar ettiğine dair bilgi verilmedi.

Böylelikle intihar ederek ölen İsrailli asker sayısı son 2 haftada 4'e, yıl başından bu yana da 19'a yükselmiş oldu.

İsrail Ordu Radyosu'nun 18 Temmuz'daki haberinde, yıl başından bu yana 18 askerin intihar ettiği, bu oranda son iki yılın aynı dönemine oranla ciddi artış olduğu belirtilmişti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 2023'ün ilk yarısında 11 asker, bir sonraki yılın ilk 6 ayındaysa 9 İsrail askerinin intihar ettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, intiharları saklama çabasında

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti.

Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.