İsrail Ordusunda İntihar Vakaları Artıyor

Gazze Şeridi'nde 21 aydır katliamlarını sürdüren İsrail ordusunda, yıl başından bu yana 18 askerin intihar ettiği, bu oranda son iki yılın aynı dönemine oranla ciddi artış olduğu belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun ordu verilerini yayımladığı haberinde, İsrail ordusunun intihar vakalarına ilişkin şeffaf davranmaktan kaçındığı vurgulandı.

Bu yılın ilk 6 ayında 15 İsrail askerinin yaşamına son verdiği, yalnızca temmuz ayında 3 askerin intihar etmesiyle birlikte bu yıl intihar eden asker sayısının 18'e çıktığı kaydedildi.

Bu sayı, geçen iki yılın ilk 6 ayına oranla İsrail ordusu içinde yaşanan intihar vakalarında keskin bir artışa işaret etti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 2023'ün ilk yarısında 11 asker, bir sonraki yılın ilk 6 ayındaysa 9 İsrail askerinin intihar ettiği hatırlatıldı.

İsrail ordusu, intiharları saklama çabasında

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Bu kapsamda, İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, olayları inceledikleri ve araştırdıkları şeklinde cevap vermişti.

Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı.

İsrailli vekiller, orduda artan intihar vakalarına ilişkin acil görüşme talep etmişti

İsrailli milletvekilleri, orduda ciddi şekilde artan intihar vakalarına dair Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein'den acil toplantı talep etmişti.

Milletvekili Merav Michaeli'nin başını çektiği 9 Meclis üyesi, ordunun, intihar verilerini paylaşmayı reddetmesi nedeniyle Edelstein'e acil toplantı çağrısı içeren bir mektup yazmıştı.

İsrailli vekiller, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren yedek askerler dahil ordudaki intihar sayılarında "keskin ve alarm düzeyinde bir artış yaşandığını", 2023 yıllında 17, 2024 yılında ise 21 İsrail askerinin intihar ettiğine dikkati çekmişti.