İsrail Ordusunda İntihar Girişimlerinde Artış

Güncelleme:
İsrail ordusunda son 18 ayda 279 intihar girişimi kaydedildi, bunlardan 36'sı fatal sonuçlandı. Rapor, askerler arasında intihar girişimlerinin endişe verici düzeyde olduğunu ve yedek askerler arasında belirgin artış olduğunu belirtiyor.

İsrail ordusunda son 18 ayda 279 askerin intihar girişiminde bulunduğu, bunlardan 36'sının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin raporuna göre, ordudaki askerler arasında intihar girişimlerinin "endişe verici düzeyde" olduğunu duyurdu.

Rapora göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2025 arasında orduda 279 intihar girişimi kaydedildi.

Haaretz gazetesi, aynı dönemde 36 askerin intihar ederek hayatını kaybettiğini aktardı.

Raporda ayrıca intihar girişimlerine ilişkin sistematik veri toplanmasına 2024'ten itibaren başlandığı ve intihar girişimlerinin yüzde 12'sinin yüksek, yüzde 88'inin ise orta derecede riskli olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunda 2017'den Temmuz 2025'e kadar toplam 124 askerin intihar ettiği, bunların yüzde 68'inin zorunlu hizmette, yüzde 21'inin aktif yedekte, yüzde 11'inin sürekli hizmette olduğu belirtildi.

Rapora göre, özellikle 2023'ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar vakalarında belirgin bir artış gözlemlendi; bu durum son Gazze savaşının ardından aktif asker sayısındaki artışa bağlandı.

Kaynak: AA / Güncel
Haberler.com
