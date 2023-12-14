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İsrail ordusunda çatışmalarda bir subay öldürüldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir subayın öldürüldüğünü duyurdu. İsrail askerlerinin ölü ve yaralı sayısı ise artmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda, bir subayının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda, İsrailli bir subayın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu İsrail askerinin, 8104 Tugayı'ndan yedek binbaşı Elisha Levenstern (38) olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen askerlerin sayısı 116'ya, yaralıların sayısı 619'a yükseldi. 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısının ise 445'e çıktığı, yaralıların sayısının 1704 olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda, bir albay ve yarbayın da aralarında bulunduğu 5'i subay, 10 askerin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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