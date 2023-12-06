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İsrail ordusunda çatışmalarda bir asker öldü, bir asker ağır yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6036. Lojistik Tugayı mensubu 39 yaşındaki Başçavuş rütbeli yedek asker Adi Şani'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldüğü bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır şekilde yaralanan bir İsrail askerinin de hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84'e çıktı.

İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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