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İsrail ordusunda çatışmalarda bir asker öldü, 4 asker ağır yaralandı

15 Aralık 2023 08:48 Güncelleme: 08:50 Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurdu. 603. İstihkam Taburu'ndan Oz Shmuel Aradi'nin (19) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi. Gazze'deki çatışmalarda 4 yedek askerin de ağır yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatı başlattığı 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 117'ye, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 446'ya yükseldi.