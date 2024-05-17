İsrail ordusunda çatışmalarda bir asker daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Paraşütçü Tugayı'nın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bölüğü'nde görevli 20 yaşındaki Çavuş Ben Avishai, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628'e yükseldi.