İsrail Ordusunda 2 Bin Asker Psikolojik Destek Aldı

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana 2 bin askerin savaş nedeniyle psikolojik destek aldığı bildirildi. Ayrıca, çatışmalarda 1200'den fazla ordu mensubunun sakat kaldığı belirtildi.

İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana 2 bin askerin psikolojik destek aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, 200'ü kara operasyonları sonrası olmak üzere 2 bin asker savaş nedeniyle psikolojik destek aldı.

Bu askerlerin, yüzde 75 ila 80'inin sahadaki birliklerine geri dönebildiği, psikolojik desteğe ihtiyacı olanlar olarak tasnif edilenlerin ise "ateş açma, çatışma, yaralanma, tehlikeli bir yaralanma ya da olaya şahit olma" gibi durumlar yaşadığı, tüm bunların da askerlerin performanslarını düşürdüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca "7 Ekim'den bu yana ordunun, yedek hizmette bulunan psikolog ve psikiyatristlerin görev yaptığı bir telefon çağrı merkezinin yanı sıra ülkenin güneyinde iki psikolojik merkez açtığı" belirtildi.

1200'den fazla İsrail askeri sakat kaldı

Öte yandan, İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda 22 Ekim'de yayınlanan haberde, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda 1200'den fazla ordu mensubunun sakat kaldığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun, çatışmanın başından bu yana 1210 yaralı askeri "engelli" olarak tasnif ettiği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, çıkan çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.