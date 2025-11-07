Haberler

İsrail Ordusuna Tepki: Tulkerim'de Gösteriye Müdahale

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesinde yasa dışı yerleşim birimi inşasını protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İki Filistinli yaralanırken, onlara gazdan etkilenenlerden de birçok kişi oldu.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim bölgesinde yasa dışı yerleşim birimi inşasına karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, cuma namazının ardından Filistinliler Beyt Lid ve Kafr Kadem beldeleri arasındaki bölgede toplanarak, yasa dışı yerleşim birimi inşasını protesto etti.

İsrail askerlerinin gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ifade edilirken, sağlık kaynakları en az iki Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, onlarca kişinin ise gazdan etkilendiğini aktardı.

Gösterinin, Filistin Kurtuluş Hareketi (El-Fetih), Halk Direniş Komiteleri ve Utanç Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi çağrısıyla düzenlendiği öğrenildi.

Filistinli aktivistler ise Batı Şeria'nın El-Halil ilinin Mesafer Yatta bölgesindeki Susiya köyünde İsrailli yerleşimcilerin zeytin ağaçlarını kestiklerini görüntüledi.

Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılar da artarken bu süreçte 1068 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
