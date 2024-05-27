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İsrail ordusuna ait bir İHA Lübnan topraklarında düştü

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İsrail ordusu, Sky Rider tipi bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan topraklarında düştüğünü açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail ordusu, Sky Rider tipi bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan topraklarında düştüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah uzaktan kumandalı bir Sky Rider İHA'sı Lübnan topraklarına düştü. Olayla ilgili soruşturma yürütüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İHA'nın düşüş nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İHA'dan bilgi sızdırılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, bu tür İHA'ları genellikle bilgi toplamak ve saha hareketlerini izlemek için kullanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Lübnan İsrail Uluslararası Teknoloji Dünya Güncel Haberler

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