İsrail ordusu yetkilisi çatışmada yaralandı

TEL İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girilen bir çatışmada, Güvenlik Sistemi Müfettiş Yardımcısı Tuğgeneral Yogev Bar-Sheshet'in yaralandığını duyurdu.

İsrail ordu radyosu, yaptığı yayınında, Bar-Sheshet'in 10 Mayıs Cuma günü girilen çatışmada orta düzeyde yaralandığını belirtti.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de Bar-Sheshet'in, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilere saldırı düzenleyen Nahal Tugayı'na eşlik ettiği sırada omuzundan yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Bar-Sheshet'in, Zeytun Mahallesi'nde Nahal Tugayı'ndan 4 askerin öldüğü çatışmada yaralanıp yaralanmadığına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusu, cumartesi günü işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin de ağır yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 34 Filistinli öldürüldü, 78 bin 755 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 620 askerinin öldüğünü duyurdu.