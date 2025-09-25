Haberler

İsrail Ordusu Yemen'in Sana'sını Bombaladı

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait askeri hedeflere yönelik hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sırasında Husilerin lideri canlı yayında konuşuyordu.

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana'da birçok noktayı bombaladığı bildirildi.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, İsrail ordusunun Sana'ya hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail saldırıları, İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin canlı yayında açıklama yaptığı sırada gerçekleştirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait "askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırı" düzenlendiği belirtildi.

Çok sayıda savaş uçağının katıldığı saldırılarda Husilere ait sözde Genelkurmay Başkanlığı kontrol merkezinin de hedef alındığı ifade edildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından Sana'ya düzenlenen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sana'da "Husilere ait çok sayıda hedefi" bombaladıklarını belirten Katz, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını imha ettiklerini savundu.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler dün İsrail'in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlemiş ve en az 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
