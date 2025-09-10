Haberler

İsrail Ordusu, Yemen'in Başkenti Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi. Husililerin hava savunma sistemleri saldırıya karşı mücadele ediyor. İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
