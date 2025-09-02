Haberler

İsrail Ordusu, Yemen'den Gönderilen İHA'yı Havada İmha Etti

İsrail ordusu, Yemen'den gönderildiğini iddia ettiği bir insansız hava aracını havada imha etti. Alınan bilgilere göre, bu durum Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri saldırılarını artırmayı duyurmasının ardından yaşandı.

İsrail ordusu, Yemen'den gönderildiğini belirttiği bir insansız hava aracının (İHA) İsrail topraklarına ulaşmadan havada imha edildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'den İsrail'e İHA gönderildiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın İsrail topraklarına ulaşmadan havada imha edildiği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.

