İsrail Ordusu, Yemen'den Gönderilen Füzenin İndirilmesini Açıkladı

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İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sirenlerin çaldığı bölgelerde yerleşim yerlerine yönelik bir tehdit olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İsrail ordusu, X hesabından yaptığı açıklamada, "çeşitli bölgelerde sirenlerin devreye girmesinin ardından Yemen'den gönderilen bir füzenin etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, güneydeki Negev ve Ölüdeniz bölgesinde birçok yerleşim yerinde sirenler çaldı.

Yemen'deki Husiler ise Ben Gurion Havalimanı, Negev bölgesi ve Eilat limanının balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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