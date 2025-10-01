İsrail Ordusu, Yemen'den Fırlatılan İHA'yı Düşürdü

Haberler

İsrail ordusu, Yemen'den Eilat kentine fırlatılan bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Savaş uçağının, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan İHA'yı Eilat kentine girmeden önce etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Yemen'den Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine fırlatılan bir insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

Ordunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin kısa bir süre önce Yemen'den fırlatılan bir İHA'ya karşı koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, sirenlerin, "belirlenen politikaya uygun olarak" çalıştırılmadığına işaret edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Eilat kentine girmeden önce düşürdüğü dile getirildi.

Henüz herhangi bir taraf İHA fırlatma sorumluluğunu üstlenmezken, Husiler genellikle Tel Aviv'in Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve yaklaşık iki yıldır soykırıma uğrayan Gazze ile dayanışma içinde olmak amacıyla füze ve İHA'larla İsrail şehirlerini hedef alıyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
