İsrail Ordusu, Yemen'den Fırlatılan Füzenin Engellendiğini İddia Etti

İsrail ordusu, akşam saatlerinde güneydeki Eilat'ta bir otele isabet eden insansız hava aracının (İHA) ardından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle birçok bölgede alarmların devreye girdiği aktarıldı.

Füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği öne sürüldü.

İsrail basını, füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kısa süreli kapatıldığını aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir başka İHA'yı da hava savunma sistemleriyle düşürdüğünü ileri sürdü.

Akşam saatlerinde Yemen'den fırlatılan bir İHA, İsrail'in güneyindeki Eilat'ta bir otele isabet etmiş, patlamada ölen ya da yaralanan olmamıştı.