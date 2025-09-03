İsrail Ordusu Yemen'den Fırlatılan Füze ile İlgili Açıklama Yaptı

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini ve olayın İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olduğunu açıkladı.

Ordunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Yemen'den fırlatılan bir füzeye karşı koyduğu dile getirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Ölü Deniz ve Negev bölgelerindeki onlarca yerleşim birimi ve kasabada sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, "olayın sona erdiği, sığınaklarda bulunanların sığınaktan çıkabileceği" aktarıldı.