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İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Füze Engellendi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'den ateşlenen bir füzenin 'Arrow' Hava Savunma Sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Havanın gürültüsü nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

- İsrail ordusu: " Yemen'den ateşlenen füze engellendi"

TEL AVİV - İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden gece saatlerinde yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e doğru bir füze ateşlendiği bildirildi. Füzenin "Arrow" Hava Savunma Sistemi tarafından engellendiği aktarıldı. Füzeye müdahale edilmesi sonucu düşen parçalar nedeniyle siren ve patlama sesleri duyulduğu ifade edildi. İsrail Havalimanları Kurumu, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın uçuşlara geçici olarak kapatıldığını aktardı.

İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Füze Engellendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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