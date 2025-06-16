İsrail Ordusu: Yemen'den Fırlatılan Füze Düşürüldü

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İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğünü açıkladı. Olay, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından gelişti.

İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin ardından İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldığı belirtildi.

Söz konusu füzenin İsrail topraklarına girmeden önce düştüğü aktarıldı.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

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