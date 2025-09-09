İsrail Ordusu, Yemen’den Fırlatılan Balistik Füzeyi Düşürdü

İsrail ordusu, Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıdan saatler sonra Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın güney bölgeleri ve Ölü Deniz yakınlarındaki bazı yerleşimlerde alarmların devreye girdiği bildirildi.

Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasını bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılardan bu yana Husilerin 81 balistik füze ve 35 İHA fırlattığını aktarıyor.