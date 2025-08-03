İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan İHA'yı Düşürdü

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İran destekli Husiler tarafından atıldığı belirlenen İHA nedeniyle Gazze sınırındaki Bnei Netzarim yerleşim yerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerince engellenen İHA nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediği aktarıldı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.