İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan İHA'yı Düşürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından atılan bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Olay, Gazze sınırındaki Bnei Netzarim yerleşiminde sirenlerin devreye girmesine yol açtı; ancak herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneyinde düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İran destekli Husiler tarafından atıldığı belirlenen İHA nedeniyle Gazze sınırındaki Bnei Netzarim yerleşim yerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerince engellenen İHA nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediği aktarıldı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı

Zincir marketlerle ilgili çarpıcı karar! Bunu yapan yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi

PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.