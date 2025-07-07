İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan İHA'yı Düşürdü

İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırılarının ardından Yemen'den atılan bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e gönderilen bir insansız hava aracı nedeniyle sirenlerin devreye girmediği belirtildi.

Yemen'den erken saatlerde atıldığı belirtilen İHA'nın düşürüldüğü, herhangi bir hasar veya can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail basını, Yemen'den son iki günde İsrail'e 4 balistik füze atıldığını yazdı.

The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli askeri yetkili, kısa süre önce atılan balistik füzenin ülke sınırlarına ulaşamadan düştüğünü söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün gece, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

"Siyah Bayrak" adı verilen saldırı kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı "Galaxy Leader" gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirten Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler." ifadesini kullanmıştı.