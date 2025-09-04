İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan İHA'ları Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan iki insansız hava aracının (İHA) sirenler çalmadan engellendiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin 2 İHA'yı prosedüre uygun olarak sirenler çalmadan engellediği belirtildi. Açıklamada, olaya ilişkin detay verilmedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İHA'lardan biri Mısır'daki Sina bölgesi üzerinde engellendi, herhangi bir yaralanma veya zarara yol açmadı.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve 9 bakanın öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.