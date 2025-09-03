İsrail Ordusu Yemen'den Atılan Füzeyi Havada İmha Etti

İsrail ordusu, Yemen'den atıldığını belirtti bir füzenin havada imha edilerek engellendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiği ve herhangi bir hasar veya can kaybı rapor edilmediği ifade edildi.

İsrail ordusu, dün de Yemen'den gönderilen bir insansız hava aracının İsrail topraklarına girmeden imha edildiğini bildirmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurmuştu.