İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Füzeyi Düşürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzeyi başarıyla düşürdüğünü açıkladı. Ülke genelinde uyarı sirenleri çalarken, İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, füzeye müdahale edilerek düşürüldüğü bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Yargıtay'dan emsal karar! 'Boş ol' diyen eş kusurlu bulundu

Eşine bunu söyleyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk, Amerikan Partisi'ni kurduğunu duyurdu

Eski dostlar rakip oldu! Elon Musk'tan sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.