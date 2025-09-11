İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Füzeni Engelledi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füzenin hava savunma sistemlerince engellediğini duyurdu.

İsrail Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girmesinin ardından Hava Kuvvetleri, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, İsrail ile savaş halindeki Yemen'deki Husiler'den (Ensarullah Hareketi) henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun, dün akşam Yemen'in başkenti Sana ile Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 35 kişi hayatını kaybetmiş, 131 kişi yaralanmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.