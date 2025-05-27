İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Füzeleri Düşürdü
İsrail ordusu, Yemen'den atılan iki füzeyi düşürdüğünü ve ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak İsrail'i hedef alıyor.
İsrail ordusu, Yemen'den atılan 2 füzeyi düşürdüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze sebebiyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği, füzenin düşürüldüğü aktarıldı.
Ordudan daha sonra yapılan açıklamada da hava kuvvetlerinin Yemen'den atılan diğer bir füzeye müdahale ettiği kaydedildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel