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İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi İmha Etti

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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Füze nedeniyle Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimlerde sirenler çaldı. İran destekli Husilerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı füzelerle yanıt verme çabası sürüyor.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerinde, Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

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Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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