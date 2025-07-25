İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi Düşürdü
İsrail ordusu, İran destekli Husilerin Yemen'den attığı balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Füze nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Yemen'den atılan bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin attığı balistik füze nedeniyle ülkenin güneyindeki Ölü Deniz yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinde ve işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, Husilerin attığı füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği kaydedildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.