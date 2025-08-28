İsrail Ordusu, Yemen'den Ateşlenen İHA'ya Yanıt Verdi

İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen insansız hava aracı (İHA) nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki bölgelerde saldırı alarmlarının çaldığını duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü. Açıklamada, İHA nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki bölgelerde saldırı alarmlarının çaldığı belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşılık İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 24 Ağustos'ta, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu.

Netanyahu, daha sonra yaptığı açıklamada, Yemen'e hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulunmuştu.