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İsrail Ordusu ve Hapishaneler İdaresi Arasında Gazze'deki Esirlerin Tutulacağı Yerler Konusunda Anlaşmazlık

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İsrail ordusu ile Hapishaneler İdaresi arasında Gazze'de alıkonulan Filistinli esirlerin tutulacakları yerlerle ilgili anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi. İsrail ordusu, Hapishaneler İdaresinden, Gazze'de alıkonulan Hamas ve İslami Cihad mensuplarının hapsedilmesi ve yoğun güvenlikli tutukevlerine nakledilmesi konusunda görev yapmasını istedi. Ancak Hapishaneler İdaresi, hapishanelerde yer olmadığı gerekçesiyle bu talebi geri çevirdi.

İsrail ordusu ile Hapishaneler İdaresi arasında Gazze'de alıkonulan Filistinli esirlerin tutulacakları yerlerle ilgili anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, İsrail ordusu operasyon biriminin, Hapishaneler İdaresine "sıra dışı" bir mektup gönderdiği belirtildi.

Ordunun, bu mektupta Hapishaneler İdaresinden, Gazze'de alıkonulan Hamas ve İslami Cihad mensuplarının hapsedilmesi ve yoğun güvenlikli tutukevlerine nakledilmesi konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesini istediği kaydedildi.

Hapishaneler İdaresinin ise hapishanelerde yer olmadığı gerekçesiyle bu talebi geri çevirdiği, bu nedenle de ordunun, Filistinlileri halihazırda biri Be'er Sheva (Teyman) Havaalanı Kampı, diğeri ise Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anatot Kampı olmak üzere geçici gözaltı merkezlerinde tutmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Haberde, Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin sayısında yaşanan artış nedeniyle İsrail ordusunun yakın bir zamanda Ramallah'ın batısındaki Ofer'de üçüncü bir gözaltı merkezi açacağı ifade edildi.

İsrail ordusunun, uygun eğitime sahip olmayan askeri polislerin Hamas'ın seçkin unsurlarını korumakla görevli olmasını eleştirdiği ve Hapishaneler İdaresini de daha fazla deneyime sahip olmasına rağmen sorumluluktan kaçmakla suçladığı dile getirildi.

Hapishanelerdeki yer sıkıntısının, Batı Şeria'da da kendisini gösterdiğine, İsrail ordusunun artık gözaltına alacağı kişileri tehlike derecelerine göre seçmeye başladığına değinildi.

Hapishaneler İdaresinin ise tutuklu ve esirleri kabul etmeye devam ettiğini iddia ettiği belirtildi.

İdarenin, İsrail ordusuna ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) tutukluları kabul edeceklerini ama aynı zamanda bir yer krizi yaşadıklarını ve bu soruna bir çözüm bulunması temennisinde bulunduklarını karşı tarafa açıkça ilettiği dile getirildi.

İsrail Hapishaneler İdaresi 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hücreler aşırı kalabalıklaştığı için Filistinlilerin tutukluluklarını geçirmesi için yemek odaları ve kantinler dahil çok sayıda yeni yer bulmak için çalışma yürütüldüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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