İsrail Ordusu, Uluslararası Güç Gelmeden Gazze'de Saldırılarını Yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, uluslararası güç konuşlandırılana kadar Gazze Şeridi'nde yeni gerçeklikler dayatmaya çalışıyor. Gazete, İsrail'in Lübnan'daki saldırı modelini Gazze'de uygulamak istediğini, ancak bölgede durumun karmaşık olduğunu vurguladı. Ateşkesin ikinci aşamasında çeşitli yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağı belirtilen İsrail, Gazze'de sert bir politika benimsediğini savunuyor.

İsrail ordusunun, uluslararası güç konuşlandırılana kadar Gazze Şeridi'nde "yeni gerçeklikler dayatmaya" çalıştığı belirtildi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yayımlanan haberde, İsrail ordusunun uluslararası güç konuşlandırıldıktan sonra Gazze'de Lübnan'da olduğu gibi günlük hava saldırılarını sürdürmesinin "zorlaşacağı", uluslararası gücün "yanlışlıkla vurulması" ihtimalinden çekinildiği ifade edildi.

Gazeteye göre, İsrail, Lübnan'da yürüttüğü "saldırı modelini" Gazze'de de uygulamak istedi ancak Gazze'de durum çok daha karmaşık. Çünkü ABD, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini talep ederken, İsrail buna yanaşmıyor. Gerekçe olarak ise Hamas'ın elindeki 3 esirin cenazesinin daha teslim edilmemiş olması gösteriliyor.

Habere göre, İsrail, Gazze'de "her türlü ihlale karşı sert politika" benimsediğini ve Hamas'ın gücünü yeniden kazanmasına izin vermemeyi hedeflediğini savunuyor.

Ateşkesin ikinci aşamasında, İsrail tarafının, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması, insani yardımların artırılması, Gazze Şeridi'nden giriş-çıkışlara izin verilmesi ve İsrail askerlerinin belirlenen yeni hatta çekilmesi" gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası güce onay vermesinin ardından birkaç hafta içinde yabancı askerlerin Gazze'ye ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor.

Haberde ayrıca Bazı Arap ülkelerinin Gazze'ye güç göndermeye sıcak bakmadığı, bunun nedeninin ise Hamas'la karşı karşıya gelme ihtimali olduğu öne sürülüyor.

Hamas ve diğer Filistinli grupların ise İsrail'e karşı direnişi sürdürdüğü ve silahlarını bırakmayacağı ifade ediliyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hamas'ın silahsızlandırılması meselesini tartıştığı ancak bunun Hamas'ın rızasıyla gerçekleşmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinin ağır bastığı aktarılıyor.

Yediot Aharonot'un haberinde, İsrail'in Gazze'ye uluslararası güç ulaşmadan önce saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret edilerek, yabancı güç sahada olduktan sonra İsrail'in "ihlallere karşı aynı ölçekte yanıt vermekte zorlanacağı" yorumunda bulunuluyor.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek dün Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinli yaşamını yitirmiş, 87 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 342 kişinin yaşamını yitirdiğini, 875 kişinin yaralandığı, 35 Filistinlinin ise alıkonulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
