İsrail ordusu, Batı Şeria'da yüzlerce ağacı söktü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin kuzeydoğusunda yer alan Turmusayya kasabasında yüzlerce ağacı söktü.

Turmusayya Belediye Başkanı Lafi eş-Şelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail buldozerlerinin birkaç gündür Turmusayya ovasındaki yüzlerce ağacı söktüğünü belirtti.

Şelebi, İsrail ordusunun bölgeyi askeri bölge ilan ettiğini ve halkı buraya yaklaştırmadığını kaydetti.

Belediye Başkanı, buldozerlerle arazilerin sürülmesinin devam etmesi durumunda yaklaşık 4 bin ağacın sökülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, Filistin topraklarına el koymak ve yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla bu tür eylemlerde bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in kasım ayında "kamulaştırma ve devlet arazileri sınırlarında değişiklik" kapsamında 2 bin 800 dönüm araziye el koyduğu ifade edilmişti.