İsrail Ordusu Tulkerim ve Nur Şems Mülteci Kamplarında Konut Yıkımına Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait konutları yıkmayı sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 134 gündür düzenlediği saldırılar kapsamında, 4 gün önce başladığı yoğun konut yıkımına bugün de devam etti.

İsrail ordusu, "işgal planı kapsamında, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki toplam 106 binayı yıkma hedefi doğrultusunda Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki El-Belavine ve El-Ukkaşe mahallelerinde onlarca konutu yerle bir etti.

Plan kapsamında yer alan binalardan 58'inin Tulkerim Mülteci Kampı'nda bulunduğu, bu binalarda 250'den fazla daire ile onlarca ticari işletmenin yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusu mayıs ayının başında, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki Filistinlilere ait 106 binayı yıkma niyetinde olduğunu duyurmuştu.

Tulkerim Valisi Abdullah Kamil, o dönem X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı'nda 58 binayı, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda ise 48 evi yıkmayı planladığını" belirtmişti.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki gerginlik sürüyor

İsrail ordusu ayrıca, sahadaki gerginliğin giderek arttığı Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarına 127 gündür devam ediyor.

Son günlerde Nur Şems Mülteci Kampı'nda 20'den fazla yapıyı aralıksız şekilde yıkan İsrail ordusu, bu yıkımları işgal güçlerinin kampta 48 binayı yıkma planının bir parçası olarak gerçekleştiriyor.