İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nda Saldırılarına Devam Ediyor

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İsrail ordusu, 163 gündür işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki binaları yıkarak saldırılarına devam ediyor. Filistin Kızılayı ekipleri, yıkılan binalardan eşyaları kurtarmaya çalışıyor. Bölgedeki Filistinlilere karşı ses bombası kullanılıyor.

İsrail ordusu, 163 günden beri saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda bugün de Filistinlilere ait binaları yıkmaya devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda 163 günden bu yana aralıksız sürdürdüğü saldırılara dikkat çekildi.

İsrail ordusunun kampa yönelik saldırıları kapsamında iş makineleriyle Ebu el-Ful Mahallesi'ndeki bazı binaları yıktığı aktarılan haberde, İsrail'in dün de kampın diğer bazı yerlerindeki binaları yıktığına işaret edildi.

Haberde, Filistin Kızılayı ekiplerinin sabah saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun yıktığı binalardaki eşyaları kurtarmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in evlerini yıktığı Filistinlilerin tepki gösterdiği aktarılan haberde, İsrail ordusunun söz konusu bölge sakinlerine karşı ses bombaları kullanarak müdahale ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu 21 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri operasyonlarına devam ediyor.

Ordu, 30 Haziran'da Tulkerim Mülteci Kampı'nda 1600'den fazla kişinin yaşadığı toplam 104 bina için yıkım kararı vermiş ve ilk etapta yıkılacak 50 binada mukim Filistinlilere eşyalarını taşımaları için birkaç saat süre tanımıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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