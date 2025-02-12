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İsrail Ordusu Tulkerim'de Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail Ordusu Tulkerim'de Filistinlilere Ait Evi Yıktı
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıkarak bölgedeki saldırılarına devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, saldırılar nedeniyle yaklaşık 38 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail ordusuna ait iş makineleri, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail güçleri Nur Şems Mülteci Kampı'nda yıktığı evi "Energa" tanksavar silahıyla da bombaladı.

İsrail'in günlerdir saldırılarını sürdürdüğü Nur Şems Mülteci Kampında zaman zaman silah ve patlayıcı sesleri duyuluyor.

İsrail ordusu 9 Şubat'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı başlatmıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinde devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 38 bin Filistinliyi zorla yerlerinden ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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