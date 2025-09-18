İsrail Ordusu, Tulkerim'de 1300 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, geçen hafta 2 İsrail askerinin yaralandığı Tulkerim kentinde toplu cezalandırma politikası kapsamında iki gün içinde bin 300 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim kentinde 11 Eylül'de İsrail ordusuna ait zırhlı aracın üzerinden geçtiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından İsrail geçen hafta kentin tüm mahallelerinde geniş çaplı gözaltı operasyonları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, gözaltına aldığı Filistinlileri bir meydana götürerek uzun saatler boyunca alıkoydu.

Paylaşılan videolarda, İsrail askerleri ve askeri araçların çevrelediği gözaltına alınan Filistinliler görüldü.

Toplu cezalandırmalar

Tulkerim Vali Yardımcısı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinlileri uzun kuyruklara zorlayıp, kamusal alanlara yerleştirip ve bazılarını serbest bırakmadan önce sorgulayarak aşağılamayı ve küçük düşürmeyi amaçlayan toplu cezalandırma politikası uyguladığını belirtti.

Bu uygulamanın iki gün boyunca süren aramalar ve Filistinlilere yönelik kötü muamele ile birlikte yürütüldüğünü ifade eden Selame, şunları kaydetti:

"Bu geniş çaplı bir gözaltı kampanyasıydı. Eczacı eczanesinden, şoför aracından, yoldan geçen ise sokaktan gözaltına alındı."

Bunun halka bedel ödetmeyi amaçlayan bir durum olduğunu ifade eden Selame, ayrıca, İsrail güçlerinin 48 saat içinde yaklaşık 1300 Filistinliyi gözaltına aldığını vurguladı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in soykırımından bu yana Tulkerim'de sürekli bir çatışma ve istikrarsızlığın hakim olduğunu, İsrail ordusunun kenti ve kamplarını her hafta saatlerce ya da günlerce süren baskınlarla hedef aldığını belirten Selame, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz 27 Ocak'tan bu yana, yani 8 aydır, İsrail ordusu geniş çaplı bir askeri operasyon yürütüyor. Bu süreçte Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarındaki tüm sakinleri evlerinden çıkardı; ardında yıkım, tahribat bıraktı."

Yabous Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Süleyman Bişarat, Tulkerim kentindeki güvenlik ve geniş gözaltı operasyonlarının bazı anlamlarının olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu, 1987 yılındaki İntifada sırasında ordu tarafından izlenen yöntemin mantığını hatırlatıyor ve toplu cezalandırma politikası kapsamında geliyor. İşgalci, herhangi bir direniş veya politikalarının reddedilmesi karşısında Filistinlilerin ödeyeceği bedelin ağır olmasını istiyor."

"Gözaltılar, abluka ve hareket kısıtlamalarının, işgalcilerin davranışındaki eski ama yenilenen toplu cezalandırma politikasının bir parçası olduğunu" belirten Bişarat, "Ordu, gözaltına alınanlardan mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaya çalışıyor. Bu bilgiler, Filistinli direniş faaliyetlerinin doğasına dair bir güvenlik, askeri ve fikir haritası oluşturmak için kullanılabilir. Bu nedenle rastgele gözaltılar yapıyor ve bir bilgi bankası oluşturuyor." dedi.

-"Yolda karşılaştıkları herkesi de gözaltına aldılar"

AA muhabirine konuşan eczacı ve doktor Yezid es-Sergeli, çalışma yerinden, eczane ekibi ve müşterileriyle birlikte rastgele gözaltına alındığını belirtti.

Sergeli, "Gözaltına alındıktan sonra bizi bir sıra halinde yürüttüler. Yolda karşılaştıkları herkesi de gözaltına aldılar; geçtiğimiz her evin erkekleri de alındı. Hepimiz yürüyerek bir meydana götürüldük ve orada topluca tutulduk." diye konuştu.

İsrail ordusunun birçok kişinin ellerini bağladığını ve gözlerini saatlerce kapattığını vurgulayan Sergeli, ayrıca gözaltı sırasında bayılan diyabet ve kalp gibi rahatsızlıkları olan bazı hastalara tedavi uyguladığını kaydetti.

Sergeli, "Büyük bir meydanda yüzlerce, hatta binin üzerinde gözaltına alınan kişi vardı. Gözaltına alınanların çoğuna hiçbir soru sorulmadı; ardından bizi gruplar halinde serbest bıraktılar." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 27 Ocak 2023'ten itibaren Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı.

Tulkerim Basın Komitesinin verilerine göre, İsrail ordusu son saldırısında kentteki iki kampta 600'den fazla evi tamamen yıktı, yaklaşık 2 bin 573 eve de kısmi hasar verdi.