İsrail Ordusu Tubas'ta Apartman Dairesini Patlayıcılarla Kullanılamaz Hale Getirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde bir apartman dairesini patlayıcılarla kullanılamaz hale getirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Tubas kentine çok sayıda askerle baskın düzenledi.

Askeri araçlar, kamyonlarla bölgeye giren İsrail güçleri, Filistinlilere ait onlarca eve baskın düzenleyerek, saha sorgulamaları yaptı.

İsrail askerleri, kentteki bir apartman dairesini de patlayıcılar yerleştirerek kullanılamaz hale getirdi.

Görgü tanıkları, askerlerin apartman dairesini boşalttıktan sonra içerisine patlayıcı yerleştirdiğini ve patlama sesinin tüm kentte duyulduğunu aktardı.

İsrail ordusu, dün akşam Tubas'a çok sayıda zırhlı araçla girerek kentin güney girişini toprak bariyerlerle kapatmış, kent merkezinde buldozerlerle kazı çalışmaları yürütmüştü.

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde de açıklamasında İsrail askerlerinin kentte çok sayıda Filistinliyi alıkoyarak saha sorgusuna tabi tuttuğunu bildirdi.

Beni Avde, İsrail güçlerinin, baskın, gözaltı ve kente verdiği tahribat sonrası bölgeden çekildiğini kaydetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.