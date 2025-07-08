İsrail Ordusu Trablus'ta Saldırı Düzenledi: 2 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın Trablus kentinde düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırının, Hamas'a mensup bir liderin hedef alındığı iddia ediliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu Trablus kentinin El-Ayruniyye bölgesinde bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Saldırı sonucu araçta çıkan yangını söndürmek için bölgeye sivil savunma ekipleri intikal etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise kısa süre önce ordunun, Lübnan'ın Trablus bölgesinde "Hamas'a mensup kilit bir ismi hedef aldığı" iddia edildi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu da Hamas'ın Lübnan'daki lider kadrosundan Mustafa Bacur'un Trablus'taki saldırıda hedef alındığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.