İsrail Ordusu Tarsala Bölgesine Yeniden Asker Gönderdi

İsrail ordusu, 2005 yılında boşalttığı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki, Cenin kentinde bağlı Caba ve Sanur beldeleri yakınlarında yer alan Tarsala bölgesine yeniden askeri güçlerini konuşlandırdı.

Görgü tanıklarına göre, sabah erken saatlerde zırhlı araçlar, personel taşıyıcılar ve çeşitli askeri ekipmanlarla donatılmış çok sayıda İsrail askeri, Tarsala mevkisine ulaştı.

Bölgeye çok sayıda askerin konuşlandırıldığı belirtildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, İsrail ordusunun alana Demir Kubbe hava savunma sistemi kurduğu da görüldü.

Tarsala, 1948-1967 yılları arasında Ürdün'ün kontrolünde olduğu dönemde, Ürdün ordusuna ait bir kamp olarak kullanıldı.

İsrail, 2005 yılında "Çekilme Yasası" kapsamında buradan çekilmeden önce alanı askeri bir üsse dönüştürmüştü. Bölgede bir cami de bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 30 Mayıs'ta bölgeyi ziyaret ederek, Tel Aviv'in geçen ay Batı Şeria'daki 22 yeni yerleşim biriminden biri olarak ilan ettiği Tarsala'ya yeniden asker konuşlandırılacağını açıklamıştı.

İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.