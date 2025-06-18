İsrail Ordusu, Tahran İçin Tahliye Uyarısı Yayınladı

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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da altyapılarına saldıracaklarını duyurarak, belirli bir bölgedeki halkı tahliye etmeye çağırdı. Bu durum, İran ile İsrail arasındaki gerginliği daha da artırıyor.

TEL İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da geniş bir bölge için tahliye uyarısı yayınlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Tahran'ın bir bölgesinin kırmızı renkle işaretlendiği bir harita yayınladı.

Tahran'ın 18'inci bölgesinde bulunanlara burayı terk etme çağrısı yapan Adraee, söz konusu alanda İran yönetiminin altyapılarına saldıracaklarını açıkladı.

Adraee, İran halkını "Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." ifadeleriyle tehdit etti.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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