İsrail Ordusu, Tahran'daki Askeri Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi

( ANKARA ) – İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki "askeri hedeflere" yönelik yeni hava saldırısı başlattığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların sürüdüğü belirtilirken, hedef alınan noktalara dair ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki askeri hedeflere yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını bildirdi.

İsrail ordusu günün erken saatlerinde de Batı İran'daki bazı saldırı helikopterlerinin vurulduğunu ileri sürmüştü. İran'dan saldırılara ilişin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail, Tahran'daki askeri hedeflere saldırdığını ileri sürmüştü ancak İran medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in düzenlediği son hava saldırılarından biri, İran Kızılayı'na ait bir tesisin yakınlarında gerçekleşti. İran medyasında paylaşılan görüntülerde Kızılay binasının arkasından dumanların yükseldiği görülüyor.