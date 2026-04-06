Haberler

İsrail ordusu, Tahran'a gece düzenlediği saldırılarda 3 havalimanını hedef aldığını iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, gece Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında Mehrabad, Behram ve Azmayeş havalimanlarını vurduğunu açıkladı. Açıklamada, havalimanlarının askeri amaçlarla kullanıldığı iddia edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Hava Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun altyapısını hedef almayı sürdürdükleri savunuldu.

Aralarında sivil iç hat uçuşları için hizmet veren Mehrabad Havalimanı'nın da olduğu havalimanlarının askeri amaçlarla kullanıldığını savunan açıklamada, düzinelerce uçak ve helikopterin yanı sıra pistlerin ve askeri altyapının vurulduğu ileri sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

