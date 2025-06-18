İsrail Ordusu Tahran'a Hava Saldırısına Başladı
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Hava Kuvvetleri, Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştirdi.
(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını açıkladı.
İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.
Kaynak: ANKA / Güncel